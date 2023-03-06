縣府2年前推出「新竹走走」旅遊品牌，主打「味道」開啟深度旅遊，深獲旅客喜愛，今年推出竹北、峨眉、橫山與五峰4條旅遊路線，其中竹北路線以輕鬆有趣的走讀散步，帶領民眾漫遊東興圳、客家聚落及百年水車，在都會叢林尋幽訪勝。

縣長楊文科表示，今年「新竹走走」中的竹北路線，將帶領大家認識竹北過去開拓史上最重要的東興圳，具有200多年歷史，舊名為六張犁圳，過去主要是農業灌溉使用，為六家地區客家聚落農業生產命脈。

東興圳經過縣府整治後，沿線有番仔寮水汴頭、新瓦屋、六張犁聚落、東平問禮堂、泉州厝汾陽堂等古蹟歷史建築與伯公祠，遊程將帶領民眾走訪，認識竹北從農業時代到如今高樓林立的社會變遷。

交旅處規畫竹北走走行程，以番仔寮水汴頭為起點，一路沿著東興圳的分流高圳、低圳及十五朗圳，走過舊時農村的灌溉道路，帶領民眾體驗認識水圳過往歷史人文及周邊的動植物生態。

沿線還有卵石駁坎、水車、伯公信仰等農村文化地景，並安排「自然色票搜集遊戲」，讓大小朋友收集水圳常見的野生植物落葉，從中感受植物與環境的重要。

午餐安排六家、芎林地區所生產的優質稻米，搭配當季食材設計的「六家餐盒」，讓 遊客了解六家地區兼容都市與農村生活機能的豐富樣貌。

終點前往全台灣唯一的客家文化保存區－新瓦屋客家文化保存區，區內可以欣賞到泥磚屋、紅磚屋、木造屋、水泥洋房、玻璃節能屋等台灣不同時期的建築樣式，並藉由導覽解說，讓旅客感受傳統客家聚落的建築人文藝術之美。

竹北走走路線3月至6月共安排13場次，10人成團，活動詳請可上https://walkin.tw/tour/1126查詢。