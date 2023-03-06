台灣奧迪持續拓展升級全台通路服務，繼去年底Audi北台中展示中心開幕後，2023年第一季即攜手北部經銷商夥伴奧迪北區，將原Audi南港服務據點拓展升級為「Audi南港展示暨服務中心」，首度導入「NEXUS數位迎賓專區」及「Audi Host禮賓大使」的Audi Progressive Retail Concept設計概念，從展示與說明品牌資訊深入了解顧客需求，再為顧客提供最符合需求的適切服務，強調以客戶體驗為中心的品牌堅持。

台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari表示：「多年來，Audi南港服務中心一直為客戶與車主提供優質的維修和保養服務，隨著客戶需求增加，我們與經銷商夥伴奧迪北區攜手，為Audi 南港帶來新車展示暨服務中心的全新面貌。除了硬體方面的更新升級，更導入Audi Progressive Retail Concept 設計概念，提供從全新迎賓流程至精緻據點餐飲標準，全方位的優化升級，創造以人為本的品牌體驗。」

台灣奧迪經銷夥伴奧迪北區長期耕耘南港地區，為顧客提供優質的全面服務。當走進全新的Audi南港展示中心時，顧客將由「Audi Host禮賓大使」迎領至「NEXUS數位迎賓專區」，「NEXUS數位迎賓專區」由全新的設計和數位工具共築而成，輕鬆自在的洽詢空間能減少傳統服務的距離感，同時也能傳達最新的品牌溝通訊息。「Audi Host禮賓大使」則以深入淺出的方式導覽品牌最新資訊，專注了解及分析客戶來訪想望，確保每位造訪者能被引導至最貼近需求的服務區域，得到最佳品牌體驗。

位於NEXUS數位迎賓專區後方的數位客製化專區，讓顧客透過數位系統瀏覽車輛塗裝顏色或內裝配置，加以實體色板輔助，實際觸摸感受皮革座椅或金屬飾條的質感，為愛車挑選心儀式樣。Audi南港展示中心融入Audi Progressive Retail Concept設計概念，以暖色系現代風格打造新車銷售區域，共可展示6款新車。今年，台灣奧迪導入全新據點餐飲服務標準，結合星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™”)和精緻餐點，經銷商服務同仁皆換上新制服，服務流程不斷持續進化，為Audi Family和所有顧客提供高品質服務。

此外，Audi 南港展示中心亦規劃第11座Audi 極速充電站，最高可提供180kW充電效率，同樣開放給適用CCS1充電規格的車主使用，將於今年第二季啟用， 串連全台Audi極速充電站與充電營運夥伴多元據點，持續以共好精神拓展Audi純電生活圈。Audi南港展示暨服務中心即日起正式投入服務行列，結合其便捷地理交通優勢與升級的顧客服務，提供北部地區更全面優質的品牌服務。