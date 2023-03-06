曹女做「泥灸」敷熱泥40分鐘，小腿慘遭2度燙傷，法院判美容師拘役40日。（資料照片）

陳姓美容師為曹姓女顧客做「泥灸」養生，將熱泥藥塗敷後背及小腿肚，曹2度反映太熱，陳降溫後繼續敷完，熱敷40分鐘後移除乾泥，曹返家發現小腿被燙紅、起水泡，連夜掛急診就醫，經診斷為2度燙傷。美容師否認燙傷客人，法官不採信，依過失傷害罪判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

陳女在中市某美學公司當美容師，2020年8月10日下午2時許為曹女做「泥灸」，將含中藥的泥狀物加熱到攝氏50度，再攪拌降溫後塗敷。

曹女指控，美容師先塗後背，她就反映有點燙；敷小腿肚時，已燙到疼痛，也告知美容師，但美容師觸摸後認為溫度還好，持續敷完，下午4時結束後，她小腿不舒服，但趕時間，沒仔細查看就急著離開，直到晚間洗澡，發現左小腿被燙紅、起水泡，並滲出組織液。

曹女當晚求診向醫師表示，「熱敷中藥」受傷，經診斷小腿肚為2度燙傷，約佔總面積0.7％。曹女向美學公司反映，客服卻回覆，「泥灸」後，病灶或穴位周圍皮膚會癢、麻、灼熱、刺痛，有的還會起水泡，是正常現象。

美容師否認過失傷害，辯稱，女客反映太熱，她都降溫後，才繼續塗敷，藥泥敷完約40分鐘變成固體，才移除，女客離開前沒說不舒服，遲至晚上11時許才說被燙傷。

醫治醫師認為，就時間來說，可能是敷泥燙傷。法官認定，美容師疏於注意，未確實將藥泥降到適宜溫度，導致燙傷，審酌犯後否認犯行，未達成和解，依過失傷害罪判拘役40日。