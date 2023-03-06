雄獅旅遊、欣傳媒6日舉辦「2023 觀光經濟論壇」，新北市長侯友宜（中）面對媒體追問時事議題，侯未停下腳步回應。（陳怡誠攝）

國內新冠肺炎防疫措施解封，旅遊觀光業逐步重啟。新北市長侯友宜6日在「2023 觀光經濟論壇」致詞時強調，新北市已經準備好迎接旅客，也樂見3800億元特別預算用於挹注觀光業，更期盼中央、地方攜手合作，讓國家向前發展。他也提到，台北、新北、基隆與桃園是一個生活圈，一起建構2至3日為主的大台北生活圈旅遊，是未來的重要目標。

侯友宜6日出席「2023 觀光經濟論壇」，他致詞時首先提到自己的眼傷，笑說這是昨天與高中學生打籃球，不小心留下的「美麗結果」，其實觀光旅遊業發展如同打籃球，雖然途中被撞傷，仍能帶給許多人歡樂。

不過，他認為，新冠肺炎疫情讓人們生活受限，不只國人無法出國，國際友人也不能來台灣玩，人們生活相當鬱悶與辛苦，尤其旅遊、觀光及休閒產業受到相當大挑戰。

侯友宜表示，立法院現正審查3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，樂見部分預算挹注觀光產業，只是足不足夠，需要再多傾聽大家的聲音，特別是在庶民經濟當中，餐飲、觀光產業受到的衝擊最為嚴重，期盼地方與中央攜手合作，國家才能向前發展。

侯友宜提到，新北市有長達145公里的沿海線跟美麗的山線，更有全台最多的漁港，海產也相當豐富，許多遊客分不清台北、新北的差異，實際上卻花比較多時間留在新北。不過，台北、新北、基隆跟桃園都是同一生活圈，他認為未來重要目標，應該是建構以2至3日為主的大台北生活圈旅遊。

他說明，新北市會在有限的資源下做好軟硬體設備，並持續推動淡蘭古道，串起八里到貢寮旅遊及運動活動，並希望影視協拍中心與國際電影文化結合，不只行銷新北市亮點，也讓觀光、文化、休閒與經濟綁在一起。至於舉辦已久的平溪天燈及歡樂耶誕城，則要不斷借此創造行銷品牌。