今年度東京食品展將於明日3月7日盛大開幕，農委會副主任委員陳駿季今(6)日率團訪問日本，除參加東京國際食品展，也將出席日本重要貿易商與通路業者舉辦的台灣鳳梨、香蕉及水產品等行銷推廣活動，擴大我國農產食品銷日。

農委會表示，2022年我國農產品外銷日本達新台幣254億元，較2021年增加17.5％，日本成為僅次於美國的台灣農產品第2大出口市場；陳駿季此行將與日本重要農產貿易商社與通路負責人討論擴大台灣農產品銷日事宜，同時也將對於日本進口業者與消費者長期支持台灣農產食品表達感謝之意。

日本東京國際食品展、德國科隆食品展、法國巴黎食品展並稱全球3大專業食品展，今年因為新冠肺炎疫情舒緩，各國積極組團參展，我國依照慣例由外貿協會籌組台灣館，國內包括農委會、縣市政府、公協會、農漁民團體及農產食品業者等共有151個單位參加，將向日本及各國的採購商介紹豐富多樣的台灣優良農產食品。

農委會指出，今年農委會將鳳梨、冷凍鳳梨釋迦、石斑魚、鱸魚、蜆、豬肉加工製品、茶葉、冷凍地瓜、蜂蜜等產品列為重點行銷推廣品項，陳駿季此行除出席東京國際食品展外，也將受邀參加Farmind、Wismettac Foods、Olympic等日本重要貿易商與通路業者舉辦的台灣農產品行銷推廣活動，希望透過這些活動，將我國更多優質農產品介紹給日本消費者。