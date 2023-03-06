WBC世界棒球經典賽即將開打，中華隊此次賽會被分在A組，首戰將於8日晚間7時對決巴拿馬，根據統計，包括總教練林岳平、打擊教練「恰恰」彭政閔及野手林子偉、陳傑憲等人都來自高雄，教練團加選手全隊約三分之一與高雄有淵源。

2023年世界棒球經典賽3月8日將在台中洲際棒球場正式開打，中華隊及巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴共同被分在A組，此屆中華隊陣容堅強，目前在自辦熱身賽及官辦熱身賽已拿下9勝0敗成績，球迷們都期待中華猛將能夠延續投打好手感，在正式比賽中脫穎而出，前進日本東京複賽。

高市府運發局指出，此次入選經典賽中華隊的教練團及選手約有三分之一與高雄有淵源，包含教練團林岳平、劉品辰、彭政閔、許銘傑及呂彥青、曾仁和、黃子鵬、林岱安、林子偉、陳晨威、陳傑憲等人都出生於高雄市。

而「龍王」王維中、「海賊王」鄭宗哲學生時期則都是在高雄扎實訓練的選手，王維中畢業於高雄壽天國小、高雄忠孝國中、高雄三民高中，鄭宗哲則是畢業於普門高中，同時是普門中學校史上首位旅外球員，目前效力於美國職棒匹茲堡海盜隊。