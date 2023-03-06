中央山脈北三段縱走路線能高安東軍沿線的台灣池營地，上月25日發生森林火災，歷經3天才將火勢撲滅，不過15公頃的箭竹林已成焦黑傷疤，深深烙印在大片金黃草坡上。由於台灣正面臨乾旱困境，天乾物燥，林管處除呼籲民眾進入山林務必提高防火警覺，更祭出100萬元舉發獎金，盼能避免慘劇再次上演。

花蓮縣秀林鄉台灣池營地上月25日下午傳出山林大火，花蓮林管處獲通報後，考量花蓮前往火場必經的能高越嶺古道東段路徑破碎，有安全疑慮，便協請直升機吊掛人力至現場滅火，但當天山區雲層太厚，濃霧瀰漫能見度低，無法「空投」人力，救火隊只好繞行半個台灣到南投，從步道西段的屯原登山口步行前往救火，南投林管處也派遣機動救火隊支援。

中央山脈北三段縱走路線能高安東軍沿線的台灣池營地，上月25日發生森林火災，歷經3天才將火勢撲滅，不過15公頃的箭竹林已成焦黑傷疤，深深烙印在大片金黃草坡上。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

不過，台灣池營地偏遠，從屯原登山口進入後，需翻過卡賀爾山與能高主峰才會到達，通常要2天時間，花蓮林管處上月26日再請空勤出動直升機吊掛人員到火場，仍因天候無法完成，只好再增派人力上山，南投與花蓮林管處救火隊當天晚上抵達火場，歷經1夜打火，隔天上午終於將火勢撲滅。

經林管處現場量測，火災延燒面積約15.6公頃，多為草生地及小部分箭竹，雖然有微林木受到波及，所幸損害不大，不過火場地勢陡峭，且延燒範圍廣大，起火點位置難以確認，將再派員上山調查起火原因。

然而，極端氣候影響台灣正面臨前所未有的乾旱，特別是南部降雨量創30年來新低，溪川流量持續下降，近期又適逢清明掃墓時節，天乾物燥，林管處提醒提醒民眾，進入森林區域謹記3「不」ˇ「要」，「不」隨意引火、「不」拋棄菸蒂、「不」焚燒垃圾；「要」小心火種、「要」注意用火安全、「要」熟記保林防火專線。

林管處指出，依《消防法》規定，引火除草整地要經主管機關（縣、市政府）許可；另《森林法》規定，森林區域及森林保護區內，引火要經過許可，違反規定，最高處60萬元罰鍰；因而燒毀他人森林，可處3年以上10 年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

此外，林管處鼓勵全民檢舉擅自放火燒毀國有林者，如因查獲人犯，每案可獲10 萬元以下破案獎金；若經主管機關認定情節重大者，最高可領100 萬元舉發獎金，且考量山區幅遠廣大，森林火災發生第一時間無法即時獲取，因此加碼最先通報者5000元以下獎金或獎狀，舉發專線為0800-000930（您您您，救山林）或0800-057930（林務局救山林）。