【全程字幕】國民黨南投立委補選失利！ 馬英九對黨中央撂重話：這樣下去很危險 @ChinaTimes ​

南投縣立委選舉落幕，國民黨候選人林明溱落選，前總統馬英九認為國民黨中央和候選人都要深切檢討；林明溱表示，他受中央黨部請託參選已經是犧牲，竟然還要被檢討，讓他覺得很委屈且傷心難過。

南投縣立委補選，林明溱在藍營大票倉南投市，僅小勝1616票，對比許淑華選縣長時大贏1萬多票，的確有極大的落差，南投市贏的選票不夠回補其他鄉鎮輸的選票；另外，林明溱在人口數較多的竹山鎮輸2564票、名間鄉輸2108票，他的本命區集集鎮，也只有小贏383票，致使老將的最後一戰黯然落敗收場。

藍營在立委補選戰敗後，認為是黨內不夠團結，以及候選人個人爭議等因素；馬英九則要國民黨中央和候選人深切檢討，提出改革辦法。

林明溱表示，他在縣長卸任後就準備退休，但是，國民黨中央一直勸說他參選，他為了黨才勉力參選，選舉過程中不斷被抹黑，已經夠犧牲了，馬英九不了解內情，竟然還點名檢討，讓他很難過，覺得委屈傷心。

林明溱指出，此次補選是不平等的戰爭，好像有槍有子彈的人，對付沒有槍沒有子彈的人，對手蔡培慧有中央的全力奧援，相對的國民黨內就不像對手陣營那麼團結。

林明溱表示，他從政30年把人生最精華的時間都奉獻給南投，未來，他要回歸家庭做好丈夫、父親及爺爺的角色，享受天倫之樂，有時間就去釣魚。

林明溱也表示，希望國民黨趕快確定總統參選人，只要提名人選確定，他一定會全力為國民黨總統參選人輔選，2024年大選力拚扳倒民進黨。