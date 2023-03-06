桃園平鎮警方為了打擊詐騙犯罪，結合日常生活常見的資源回收車，在大街小巷中穿梭時，播放桃園市長張善政及警政署長黃明昭特別錄製的反詐騙宣導音檔，希望通過熟悉的媒介形式，能讓更多市民了解如何防範詐騙犯罪。

平鎮警方指出，垃圾車每天在城市中穿梭，能夠接觸到大量民眾，因此，警方利用資源回收車進行反詐騙宣傳是一個非常有效的方式，讓民眾在日常生活中，都能接收到警方的反詐騙宣導，能夠更加容易地接受反詐騙知識，提高防範能力。

這次的反詐騙宣導錄音檔除了桃園市市長張善政的「桃園打詐隊」行動宣示外，警政署長黃明昭也特別介紹一些常見詐騙手法，例如「假網路購物」、「投資詐欺」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」等，這些手法已被詐騙犯罪集團反覆使用，並且屢次得手，希望透過強力的宣導能讓民眾有所警惕，避免成為詐騙犯罪的受害者。

除此之外，警方也將持續加大反詐騙宣傳力度，通過多種管道、多種方式，讓更多民眾了解詐騙犯罪的危害性，提高民眾的防範意識。另民眾也應該積極參與，向身邊的人推廣反詐騙知識，共同打擊詐騙犯罪，保障社會和諧穩定。