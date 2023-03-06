中菲行指出，2月是傳統淡季加上供過於求，使國際運輸價量更加疲弱，不過仍看到短期設備運輸逆勢增加的新契機，反應科技業因美中對抗區域分工，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）使中國東南、西南、南方進出口和東南亞的貨運增加。

2月是國際運輸市場傳統淡季，加上國際經濟景氣疲軟，美中對抗及俄烏戰爭持續，通膨威脅仍舊，歐美客戶降庫存，經濟不景氣造成零售下滑，國際運輸需求更加疲弱，供過於求也造成運價持續居於低點。

雖然大陸外貿市場下滑，但許多科技公司因美中對抗區域分工，採取中國＋1（China Plus One）策略，將中國部分生產線移出中國，短期設備運輸反而增加，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）使中國東南、西南及南方進出口和東南亞的貨運增加。

中菲行表示，致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署。由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值，在市場急速下行時，掌握並增加數家國際大型優質客戶，在2月仍保持相當的貨運量，較去年同期約減少2至3成，遠低於營業額5成的下降幅度，因此能夠保持相當的獲利。

在走過2月營收谷底，中菲行表示，將力拚恢復成長，加上持續增加優質客戶，對未來貨運量、營業額及獲利將有助益。