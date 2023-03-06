廚房，是主廚精準計時、分秒必爭的戰場，因此宇舶表（HUBLOT）跨界美食，自2017年至今已經與5位米其林星級名廚合作，包括全球摘星最多的女主廚安妮索菲皮克（Anne-Sophie Pic），台灣最熟悉的亞尼克亞蘭諾（Yannick Alleno）等，腕表與星級美食的唯美擺盤相映襯，更添品味。

這款專為主廚打造的Big Bang Unico星廚腕表，採用主廚鍾愛的頂級廚刀材質大馬士革鋼材打造，並以廚師圍裙製成表帶，搭載宇舶自製UNICO飛返計時機芯，將主廚的刀具，圍裙和時計三大元素融入腕表之中，向主廚致上敬意，全球限量200只。

宇舶BIG BANG UNICO星廚腕表與星級美食的唯美擺盤相映襯，更添品味。（HUBLOT提供）

Big Bang Unico星廚腕表採用的大馬士革鋼材，為瑞典名家

宇舶BIG BANG UNICO星廚腕表，限量200只，74萬9000元。（HUBLOT提供）

Damasteel特別打造，焊接304L和316L兩種不同材質的鋼材，硬度在HRC25-30，經過焊接鍛造及重複折疊超過100層，專利粉末冶金及軋製扭轉，打造特殊的莫列波紋。