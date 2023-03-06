85歲謝姓老翁路倒，永康警分局員警及熱心民眾合力協助救護及通知家屬。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南永康1名機車騎士騎車不戴安全帽，還在警察面前闖紅燈，但員警不僅沒開罰單，更直接放人，近日引發議論。永康警分局查明後，非但沒有究責，居然決定表揚2名處理的員警，在地方傳為美談。

警方調查，永康警分局大灣派出所警員鄭坤霖、李政斌4日執行巡邏勤務時，大約11時許，在大安街與大灣三街路口，攔下1名闖紅燈且未戴安全帽的機車騎士。正當員警盤查時，對方卻焦急地表示，有1名85歲的謝姓老翁，倒在他的住家對面，由於趕著要通知老翁的家屬前來處理，心急之下才忘了戴安全帽還闖紅燈。

員警查證騎士身分無誤後，不僅放走騎士，請他繼續前往老翁家通知家屬，還迅速趕往事故現場協助老人送醫。消息傳開後，附近居民都稱讚員警「放人沒錯」、「有同理心」。

永康警分局認為，人命關天，員警除請熱心騎士立刻續行前往謝姓老翁住家通知家屬，還迅速趕到老翁倒地的大灣三街現場。員警抵達後，見老翁牽的腳踏車倒在一旁，身子坐在地上，手腳、頭部都受傷出血，立即通知救護車，並耐心詢問老翁身體狀況及相關資料；現場目擊民眾也拿出急救箱幫忙包紮傷口直到救護人員到場，家屬獲報亦很快趕來處理。

警方發現，85歲的謝姓老翁趁家人午睡之際，自行推著腳踏車緩步外出，因體力耗盡，才倒在路旁。

事後，老翁家屬特別感謝警方及熱心民眾的協助與善心；尤其讚賞警方處理事情具同理心及人情味，當下以救護父親為先，防止發生不幸。

永康警分局長甘炎民表示，警方處事要兼具同理心與溫度，對於現場員警得知騎士違規原因後，立刻與民眾合作，盡速協助老翁救護、返家，正是「警力有限、民力無窮，營造警民一家親」的表現。