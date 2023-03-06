屏東大學擁有全台唯一一所大學「自立生活專班」，7名心智障礙學員透過融合教育，培養生活自理能力，3年專案期滿，成員中有人進入職場就業，家長欣慰地說：「來了才知道可以放手了！」

屏大特教系教授黃玉枝表示，不少心智障礙學生在完成義務教育後，很多時間會待在家中，這時能力會快速退化，因此透過計畫將這些人找出來，以修學分，但不給予學位方式，讓這些智青來到大學學習與社會接軌能力。

從教他們手機搜尋功能、簡易理財、社交技巧等，進而培養自信，有一名選擇性緘默青年，經過幾年學習，已經考到機車駕照，並到科技公司庇護工廠工作；還有一人成功到洗車場上班，靠著勤奮加班，月薪往往可以超過3萬元。

屏大「自立生活專班」結業前的成果發表，智青們各展才藝。(林和生攝)

「自立生活專班」將於今年結業，學校特地辦了一場才藝發表，讓4位心智障礙青年進行表演，看著他們盡情在舞台上揮灑、豐富生命，讓台下師生覺得非常感動。黃玉枝坦言，結業了非常不捨，也希望類似計畫可以延續，協助智青融入社會，才華也能被看見。