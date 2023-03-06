預定新建農路的用地。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦關心地方基礎建設需求，6日前往苑裡鎮社苓農地重畫區將新闢農路的預定地，預計4月開工、5月竣工，他指出，縣府今年將全面改善農路列為施政重點之1，以方便運送農產品，同時提供農民1條安全回家的路，提升農地重劃區基礎建設及農業生產環境。

苗栗是農業生產大縣，為營造優質農業生產環境，縣府地政處從1959年起積極推動農地重畫，陸續在公館鄉、竹南鎮、西湖鄉、後龍鎮、苑裡鎮、苗栗市、通霄鎮、造橋鄉、頭份市、頭屋鄉等10個鄉鎮市完成36個畫地重畫區，面積計約1萬2554公頃，其中以後龍、苑裡地區重畫面積較多。

由於重畫完成多年的農路經過長年使用，迄今已多數損壞，亟待復建，縣長鍾東錦重視農業生產環境基礎建設的改善，上任後積極籌措農地重畫區基礎建設經費，除爭取農委會補助2100萬元，並從縣款及農地重畫基金共計編列2300萬元，總計4400萬元辦理10個鄉鎮市農地重畫區農水路改善工程。

苑裡鎮的苑裡、苑港、社芩、社南（一）、社南（二）、新復、南山、泰田、上館等9個農地重畫區當中，有部分重畫區因重畫時經費不足，部分農路迄今未興建，其他長年使用的農路也破損不堪，嚴重影響農業生產運輸及交通安全。

今天上午縣長鍾東錦會同縣議員張顧礫、陳品安、周玉滿、苑裡鎮代會主席洪晃琦、代表、里長、農民等人會勘苑裡鎮社苓農地重劃區田心段838地號的農路預定地，站在第1線了解農民需求聽取基層聲音。

縣府地政處長賴鈞敏說，這條農路預定地自重畫迄今一直未開闢，長約33公尺、 寬約4公尺，預計今年4月開工興建，將鋪設柏油路面、施設擋土牆、排水溝等，經費約146萬元，今年5月竣工，屆時將可改善交通及農產品運輸。

縣長鍾東錦指出，改善農路不但方便農產品運輸，也提供農民1條安全回家的路，提升農地重畫區農業生產環境及基礎建設，因此縣府將改善農路列為今年重要施政項目之1，除由地政處加強檢視農路使用狀况，盡速發包改善破損龜裂的農路，也期盼民意代表等主動提案反映亟待改善的農路，以依序排列順序進行改善工程，按照進度完工。