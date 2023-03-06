社團法人台灣籃球名人堂協會策劃主辦的籃球名人專題講座2.0將從已起跑，第二場3月8日由前女籃國手劉美玲在宜蘭佛光大學雲起樓擔綱主講，台灣籃球名人堂協會將持續積極推動傳承國內籃球歷史文化。

劉美玲現任長榮航空事務長，從小就是體弱多病的小孩，國小五年級加入籃球隊，因個高被導師叫去比賽從此與籃球結下不解之緣，國中進入懷生國中接受正統的籃球訓練，高中直接進入金甌商職選上亞青杯培訓球員，之後選進台電女子籃球隊。

劉美玲高三那年因為膝蓋嚴重受傷，被迫離開熱愛的籃球，十字韌帶幾乎斷裂而黯然離開所愛的運動場，大學經由體育資優資格考上國立中興大學外文系，是國內運動員唯一外文系的高材生，大二時就考上長榮航空空服員，畢業後直接到長榮工作至今。

劉美玲表示，期間經歷過2001年911 恐怖攻擊及 2003年SARS 到現在的COVID-19，她說，空服員是很多女生嚮往的工作，但美麗的背後很辛苦而不為人知。

本次講座現場也將展示本會收藏籃球名人堂文物，並將在體育署MOE、台灣籃球名人堂YouTube頻道進行直播。