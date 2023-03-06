據市調機構IDC最新報告，華碩筆電2022年以近四成超高市佔拔得頭籌，連續20年蟬聯台灣銷售冠軍！華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「消費者對筆電效能與螢幕色彩日益重視，華碩乘勝推出搭載第13代Intel處理器的OLED機種，銷量可望成長20%。」ASUS OLED筆電以驚艷絕倫的真實色彩與多元機種橫掃市場，Zenbook 14 Flip OLED、Zenbook 14 OLED、Vivobook Pro 16 OLED及Vivobook S 15 OLED於3月接力上市。

華碩具備Intel Evo標章的全方位筆電-Vivobook S 15 OLED (S5504VA)，最高搭載第13代Intel Core i5 H系列處理器、16 GB記憶體及512GB PCIe 4.0 SSD，使用體驗快速流暢；ASUS IceCool散熱技術釋放完整效能。最高配備15.6吋16:9 2.8K 120Hz OLED窄邊框螢幕，取得多項專業級色彩驗證與德國萊因、SGS護眼雙認證，大幅降低70%有害藍光，還原真實色彩。

根據最新GFK市調資料顯示，宏碁2022年於馬來西亞桌機市場以市占率34.3%位居第一；其中，下半年亦以年增率21%遠超越業界負成長（均值負3％），並已連續3季穩居當地市場冠軍，12月更交出市占率35.1%的亮眼成績持續穩居榜首。

宏碁桌機已深耕馬來西亞市場，並深獲當地消費者青睞。宏碁致力於為每個不同的使用情境，打造符合需求的多元桌機產品線，不論是電競玩家、創作者、居家使用者或多工上班族皆能擇期所愛，盡情享受宏碁桌機所帶來的極致效能，搭配能融入各式空間的外型設計，成為消費者得力的助手。