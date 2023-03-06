先前曾因強大的股東紀念品掀起搶買股票熱潮的大魯閣，今（6）日公布今年股東會紀念品，透過「大魯閣APP」提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1」券，價值超過3200元，且不限股數均予發放，若以今收盤價18.45元算，只要購買1股19元就能換到價值3200元的紀念品。

去年大魯閣推出價值2800元的股東紀念品，獲得市場熱烈迴響，股東人數大增將近10萬名。此次大魯閣紀念品福利更優，不只價值超過3200元，還提供優惠制度，1,000股以上的股東，發放優惠券600元。

領取優惠券資格為3月29日持有1,000股以上之股東，同樣透過大魯閣APP領取。優惠券發放及使用期限為112/6/1~113/1/31。此外，6月1號開始，股東憑抵用金來場館消費，每月再抽 10,000元抵用金。

大魯閣表示，消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自112年6月起至113年1月，每月限使用一次，共八次。股東持股不限股數，均予發放。