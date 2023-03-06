專業的老師介紹。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處汶水遊客中心，因為園區內沒有光害問題，因此成為觀星好去處，雪霸國家公園管理處18日晚上將在遊客中心，舉辦「春季悠遊雪霸觀星趣」，往年報名場場秒殺，今年限額140個名額，8日上午9點起開始受理線上報名。

雪管處指出，今年2023年第1季夜空十分熱鬧，今年初有「雙星伴月」、「金星合土星」和彗星C／2022E3（ZTF），如果星空迷錯過了，可以來雪霸汶水遊客中心聽專業講座介紹接下來2023年時序交替的各項星空變化。

雪管處表示，3月中旬天色漸暗時，燦爛無比的冬季星空仍在頭頂，春天的獅子座已悄然躍出東方地平線，歡迎大小朋友一起來欣賞精采的星座夜空秀，讓春天的星空豐富生活。

「春季悠遊雪霸觀星趣」活動將在3月8日上午9時起，開始受理線上報名，報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/；洽詢電話：（037）996100轉850、851。活動全免費、名額140位，歡迎有興趣的民眾報名參加。