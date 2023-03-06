南投縣立委第2選區補選落幕，國民黨立委提名初選也將啟動，儘管相關辦法尚未公布，新北市中和區黨部主委張智倫近期已在中和大街小巷掛起「電話民調唯一支持」看板。張智倫強調，4年前也曾列為不分區立委名單，將積極爭取中和選民認同，「下架民進黨，幫國民黨贏回關鍵一席！」

據悉，張智倫為前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠兒子，擁有美國、台灣會計師執照，為台北商業大學助理教授。張智倫表示，深受父母影響、自小即萌生對公眾服務的熱忱，4年前也曾列為不分區立委名單，今年全力以赴爭取國民黨提名，角逐中和立委關鍵一席。

張智倫說，南投縣立委第2選區補選落幕，國民黨沒有時間惋惜、感慨，此時此刻，更應加緊腳步傾聽民意，在各區推薦優質的立委參選人；民進黨執政以來民眾怨聲載道，國會中不能只有綠營的一言堂，「張智倫年輕、專業，絕對值得選民所託！」

張智倫提及，自從留學歸國之後，從最基層開始，在國內四大會計事務所歷練，期勉自己可以回饋社會、貢獻所學，擔任中和區黨部主委期間，不僅舉辦多次捐血活動號召公益，同時也善用自己的會計專業，協助民眾報稅，解答民眾稅務問題。

他強調，未來順利進入國會，將運用會計師的專業，不能讓政府預算被輕易被浪費揮霍，守護民眾的血汗錢、開源節流，創造國家最佳的利潤，未來無論黨中央採取何種民調方式，「中和鄉親電話民調唯一支持張智倫！」攜手下架民進黨。