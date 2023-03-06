台中大里區健民國小過去遭民眾反映諧音「賤民」不雅，有時更會成為他人開玩笑的對象，因此地方積極爭取更名，日前更名「竹仔坑國小」獲得市府核准同意，學校師生、家長及地方鄉親都相當開心，校長張家馨6日表示，預定8月1日更名掛牌，自112學年度實施。

大里區竹仔坑社區發展協會自2020年11月提案發起健民國小更名運動，經學校校務會議、家長代表大會決議通過，台中市議員李天生在議會質詢反映地方鄉親更名意向後，地方籌組「學校更名推動小組」，在完成更名計畫書、召開社區公聽會，凝聚各方意見後，於去年底提出申請，本月2日獲得市府行文同意。

張家馨指出，在市府核准同意後，接著計畫辨理印鑑、官防、保管專戶、建物保存登記等更名作業，預計8月1更名掛牌，同時一併舉辨校門、警衛室重建暨周邊環境整建工程完工典禮。

大里區竹仔坑社區發展協會自2020年11月提案發起健民國小更名運動，去年底召開地方公聽會，獲出席民眾熱烈支持。（本報資料照／潘虹恩台中傳真）

推動小組補充，「健民」發音不雅，因此要求比照「健仁國小」更名「四張犁國小」案例辦理更名；「竹仔坑」為當地古地名，廣為多數人熟悉，更名後可以重新審視地方歷史，凝聚社區意識，建構鄉土文化認同。

家長會長劉孟欣強調，「竹仔坑」是本地古地名，更名「竹仔坑國小」符合本土化潮流，預期在更名後，學校氣象一新，將在現有基礎上繼續往前邁進，並帶動竹仔坑地區進一步發展。

李天生恭賀鄉親「美夢成真」，他強調，近年來健民地區陸續興建2期社會住宅以及多處新興社區，變遷快速，學校也展開多項校園建設，為適應時代潮流，多數鄉親支持更改校名，追求下一個目標。