高市觀光局長高閔琳指出，3日曾陪同高雄市長陳其邁前往視察高雄旅運中心及內部包括i-center旅客服務中心等規畫設施，「高雄，準備好了」。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局長高閔琳指出，3日曾陪同高雄市長陳其邁前往視察高雄旅運中心及內部包括i-center旅客服務中心等規畫設施，「高雄，準備好了」。（柯宗緯翻攝）

歷時10年打造的高雄港旅運中心今（6）日正式啟用，今天迎來兩艘國際郵輪停靠。高市觀光局長高閔琳指出，迎接全世界觀光客，「高雄，準備好了」，觀光局配合相關單位規畫5條靠岸觀光遊程，以及推出優惠交通票卡，讓旅客在短時間內認識高雄。

高閔琳指出，3日曾陪同高雄市長陳其邁前往視察高雄旅運中心及內部包括i-center旅客服務中心等規畫設施。而座落於亞洲新灣區、美麗的旅運中心從今天開始，將肩負著迎接來自全世界的觀光客。

高閔琳表示，迎接搭乘郵輪前來高雄旅遊的國際觀光客，觀光局配合港務公司、市府海洋局積極布局整體郵輪服務及旅客靠岸後的觀光旅遊規畫，包括推出「輕軌遊亞灣、鼓鹽嚐美食、踩風迎蔚藍、商圈購歡樂及打卡美景」等5條6到8小時的灣靠遊客特色行程，另也推「高雄好玩卡X打狗逛逛券」、「旗津踩風踏浪趣」等優惠套票。

此外，觀光局攜手高雄捷運與高市府交通局，整合輕軌沿線與亞洲新灣區各類特色景點、場館及商家優惠。如憑卡可享交通無限次搭乘，更可造訪參觀i-ride飛行劇院、夢時代高雄之眼摩天輪、搭乘貢多拉船、駁二藝術特區等場館優惠等。高閔琳說，期待以一日內無限暢遊概念，讓灣靠郵輪旅客能在短時間內認識高雄、造訪重要景點，創造觀光產值。