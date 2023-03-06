東勢林區管理處邀集相關單位進行務實檢討，一致達成加強登山教育、結合QR code宣導、易迷途點加設牌示等共識。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處邀集相關單位進行務實檢討，一致達成加強登山教育、結合QR code宣導、易迷途點加設牌示等共識。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處邀集相關單位進行務實檢討。（東勢林區管理處提供）

依據台中市政府消防局統計，山域事故類型較多的案件類別為迷途(含失聯)與受傷(含墜崖)，和平區數座中級山被列為易發生迷途區域。東勢林區管理處邀集相關單位，就實際發生山域事故原因及案例務實檢討，一致達成加強登山教育、結合QR code宣導、易迷途點加設牌示等共識，盼能降低和平區山域事故。

為了降低山域事故發生，東勢林區管理處日前邀集台中市政府消防局、台中市政府消防局第二救災救護大隊、台中市政府警察局和平分局、財團法人普寶環境保護基金會、社團法人台中市山岳會及台中縣登山會等相關單位，就實際發生山域事故原因及案例務實檢討。

台中市政府消防局統計，山域事故類型較多的案件類別為迷途(含失聯)與受傷(含墜崖)，並依該局統計資料和平區中級山易發生迷途區域，如東卯山東南稜石瀑區、鳶嘴山西稜線等，而這些區域大都是非正式步道路線，東勢林區管理處特別呼籲，請遊客行走在規畫完善的步道上，勿隨意走捷徑，以維安全。

為結合民間團體的力量，加強步道設施安全，東勢林區管理處分別與「財產法人普寶環境保護基金會」、「救國團彰化縣工青四隊幼獅野營隊」、「台中市山岳會及三信商業銀行」簽訂鳶嘴稍來小雪山步道及東卯山步道協議，執行步道清理、維護及設置、修繕等勞力性服務。

另透過公私協力合作方式，與中華民國山岳協會、桃園市山岳協會及台中縣登山會合作，完成白姑大山山徑及唐麻丹山步道簡易路程標示，並獲得山友來信肯定，有效指引路徑，減少迷途。

東勢林區管理處呼籲，登山前請查詢氣象預報注意天氣變化，評估登山時間，並下載離線地圖，行前的裝備和體力都應有充份的準備，喜愛登山的朋友，遵守『無痕山林運動』，在享受自然生態之美的同時，對所處週邊的山林環境善盡應有的關懷與責任，減少因登山活動對自然環境、野生動植物及其他登山者造成衝擊及影響，進入山林請勿亂丟煙蒂、勿生火(引火)煮食、勿燒墾，以免發生火災，共同保護珍貴森林資源。