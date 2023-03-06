藝人洪毛在民視8點檔《市井豪門》演出陳仙梅的弟弟邱孟宗，也是劇中的喜劇擔當，先前為了教訓反派變成「送行者」，這次為了要替劉佳雯(蘇晏霈飾演)討公道，在珠姊(李沛綾飾演)的幫助之下，化身成暴發戶和潔西卡(賴芊合飾演)相親，沒想到他穿皮草大衣炫富出場，一見面就是數落潔西卡外表跟年紀都不符合，雙方展開激烈口水戰並大打出手。

賴芊合劇中跟洪毛相親。（民視提供）

洪毛表示，這場相親戲，自己全身上下行頭超過50萬，因為要演出暴發戶，所以就超誇張打扮，他說皮草也是朋友10幾年前買的，聽到他要演暴發戶，就大方借出，沒想到一穿到現場引起驚呼聲連連，讓他笑說「走路都有風」。

洪毛一身浮誇造型演暴發戶。（民視提供）

近期洪毛經營副業「啟程車用多媒體電子科技」也有聲有色，已在全台灣有5家店，他透露其實拍戲跟經營汽車音響真的很忙，仍單身的他對相親也不陌生，幾乎每3個月就會有親朋好友安排相親，但最後都不了了之，他自我安慰說「可能緣分還沒到」，目前就先把工作做好，感情就隨緣。

洪毛一身浮誇造型演暴發戶。（民視提供）

洪毛戲外是藝人好友的登山隊長，他說戲外跟賴芊合太熟了，兩人在劇中常常一對罵就停不下來，甚至導播要喊卡都還要抓空檔制止。賴芊合補充說他們常常在登山的過程就會互相虧對方，一方面是讓8小時的登山之行不無聊，另一方面是訓練自己的反應，所以劇中碰到兩人對罵情節，根本帶「私人情緒」，才會罵到停不下來。