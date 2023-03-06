路透社去年12月曾報導，中國大陸政府已拿出1400億美元專款，其中可能包括補貼購買陸製晶片製造設備等。同時，中國大陸唯一一家半導體高解析度曝光機業者SMEE（上海微電子），應該會是最大受益者。

晶片業者認為，中國大陸若只砸錢的話，難以跟已領先數代技術的西方競爭對手來抗衡。SMEE以及其它本地同業主要客戶都是陸企而已，缺乏像使用先進晶片生產機台的台積電以及三星電子，因此難以獨立解決技術問題與提升價值鏈，來獲取獨特競爭優勢。

追蹤中國大陸晶片產業的調研業者Bernstein Research認為，在研發無法更上一層樓之下，也就無法大量生產。同時，部分商品交易技巧也遭受限。對於以上報導，SMEE不予置評。

跟航空業一樣，與客戶合作緊密的半導體機台製造商，提供安裝、校正以及維修等長期服務，每台機器成本可能都從1億美元起跳。同時，藉由買賣雙方相互合作，可分享實質know how知識，兩邊都可成長且精益求精。

從事蝕刻製成的相關人士指出，以前進入門檻不會太高，直到供應鏈更加全球化，製程工藝更複雜以及像是荷蘭微影機台大廠ASML控制幾乎整個市場後，情勢才出現變化。

某位SMEE前工程師透露，SMEE在2002年由國有電力公司高層剛創建時，沒有任何半導體微影經驗。最初，是先買下一台2手機器，然後鑽研公開專利以及閱讀各式文件後，才打造出首座機台。

這家陸企SMEE最先進的製程大概只有90奈米的技術，比ASML整整要落後20年左右。不過，這也算是中國大陸國內一大突破，2018年SMEE曾獲得當地政府表揚。

之後，SMEE的技術就被卡脖子了，因為難以從國外買到先進設備。這位SMEE前工程師坦言，就算可以把機台做出來，但後續的維修工作就不知道該如何進行了。

業內專家認為，應該把晶片研發重點放在新技術與新材料上，而不是花時間仿效國外現有技術上。另外，再加上專利權的長時間積累，這樣才有機會不被美國壓著打。

自美國去年10月祭出半導體禁售令以來，科林研發（Lam Research）以及應用材料（Applied Materials）等美商在沒有許可之下，嚴禁提供中國大陸高端先進晶片製造設備。

中國大陸業者憂心，萬一日本與荷蘭真的也付諸行動，上了美國這輛禁售列車，大陸半導體產業就真的不妙了。美國業者可說已全部加入制裁行列，過去買機台時，廠商還有提供售後服務，但現在已經什麼都沒了。