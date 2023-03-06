兆豐銀表示，大金歐支行為兆豐銀行在海外的第39個據點，更是首家進駐大金歐市的台資銀行。兆豐銀行於柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共設有22處據點，在新南向國家佈局完整，積極掌握產業鏈重組商機。

兆豐銀行張兆順董事長表示，兆豐銀行進入柬國市場已邁入第12年，首個據點金邊分行於2011年開業，隨後陸續設立5家支行在地深耕，持續參與當地發展，2022年金邊分支行放款較前一年度成長突破2成，近期更主辦柬國資產規模最大的企業集團－加華集團旗下海外柬華投資公司（OCIC）8,500萬美元聯貸案，並投資柬埔寨新金邊機場（德崇國際機場）開發債券，兆豐搶先其他台資銀行進駐大金歐市，希冀及早搭上這班區域整體發展的列車。

大金歐市具備優越的發展潛力，除位於前往越南的交通要道，距離金邊市中心僅約10公里，且60米寬的洪森大道通車後，沿線人口成長，商業活動興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，週邊住宅及商業開發帶動之金融商機可期，極具發展潛力。