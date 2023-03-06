世豐表示，2月營收繳出歷年同期新高成績，受惠集團戮力推動美洲、歐洲業務良好穩健發展，包括主要品牌商、經銷商等客戶仍保持訂單拉貨需求，2月美洲、歐洲地區銷售分別年增41%、102%表現，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，此外，去年底世豐與美洲客戶共同開發新款長尺寸結構用木螺絲產品獲市場良好反饋，帶動美洲客戶增加新品下單力道，有助於堆疊整體營運動能。

世豐指出，為打造集團營運穩健良好動能，在新產品、新領域、自動化生產等面向加大拓展力道，憑藉世豐近年在螺絲產品機械性質、耐腐蝕等技術提升，同步優化旗下彌陀、橋頭廠區生產效率，並精實原料採購與庫存管理，全方位提升集團於整體螺絲產業良好競爭利基，觀察美洲、歐洲地區客戶仍持續推進今年新款螺絲產品上市計畫，除目前旗下新款長尺寸結構用木螺絲產品訂單需求增加，世豐亦持續深化其他新款螺絲產品開發，滿足客戶多樣客製化產品需求，提升業務合作黏著度，有助於奠定整體營運良好動能。

展望2023年第一季，世豐審慎關注後續的訂單與發展。世豐仍積極深化美洲、歐洲市場業務拓展力道，同時透過參加重要知名展會以提高市場知名度、精進生產庫存管理等策略，積極擴大建築工程、戶外與居家裝修、車用扣件領域接單及送樣機會，此外，世豐為業界少數的全工序生產製程、以及數位智能化管理成效等策略，提升整體產能、良好成本效益等，以期帶動未來營運良好表現。