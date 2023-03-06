為提供更穩定的YouBike服務，交通局6日表示，YouBike中心端主機將於3月7日凌晨2時至4時進行擴充作業，作業期間全市YouBike將停用，車輛無法借出，已借出車輛可以還車，但當下無法扣款，需俟系統恢復後再進行補扣。

另外，微笑單車官方網站與APP無法使用新增刪除票卡及註冊會員功能，造成所有市民的不便，敬請見諒，市民若有YouBike之疑問或服務建議，可向台北市民當家熱線1999(外縣市：02-27208889)轉YouBike服務中心或直撥02-8978-8822洽詢。