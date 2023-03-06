派翠克與蘿拉今（6日）擔任名模招待所APP主持人，他與小S（徐熙娣）搭檔主持《小姐不熙娣》廣受好評，網路上也出現不同的評論，他說不管言論好壞他都會接受，會走心嗎？他笑說有建設性的言論都不會，但日前卻有一位「叔叔」留下18禁發言，讓他哭笑不得怎麼會留在公開場合，「他說看我跟Akira跳舞，覺得我很性感，然後下面脹脹的，還在洗澡時解決了一下」。

派翠克在節目上表現優異，增加不少工作機會，年收入也連帶攀升，派翠克今表示去年總收入較以往增加1.5倍，「可能以前只有網路節目，觀眾群比較偏年輕人，穩重的場合就不會想到我，透過《不熙娣》展現出不同面向很開心」，他說雖然工作變得密集，但他一點也不覺得疲累，反而捨不得休息。

他與小S因主持節目熟識，私下常傳訊息培養感情，回顧錄影一天的好笑內容，派翠克表示小S私下很溫暖、常鼓勵他，「我們默契還不錯，主要是她很相信我，開放很大的權限給我，讓我自由發揮」。

派翠克表示，他容易因為小失誤影響心情，也擔心會幫不上節目內容，小S知道後都會安慰他，「她比較看整體性，但我很容易影響信心，她就覺得都是好玩的效果，叫我不要想太多」。他說有時面對不熟悉的巨星，都會不敢開口發問，發現這狀況的小S都會叫他勇敢問，「她會說你是主持人有什麼不敢問，還會說『你問，我會幫你』，我們互相cover很多事情」。

派翠克的表現也受到許多來賓青睞，日前許傑輝也在節目中大力稱讚他，派翠克坦言受寵若驚，「我有嚇到！不知道輝哥有這麼關注我，他私底下還有跟我交換LINE，寄他的書給我，教我如何面對失敗，內容都是我很需要的」，他說許傑輝還有特別留言給他，讓他相當窩心。

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