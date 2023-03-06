日籍藝人佐藤麻衣與台塑集團長孫王泉仁的婚變風波至今仍未落幕，目前雙方依舊透過法律打離婚官司，近日好友愛紗曬出兩人同框照，看得出麻衣身邊還是有許多親朋好友的陪伴。同時，麻衣也於今(5)日在社群平台更新動態，表示：「昨天發生了兩個奇蹟」，讓她忍不住當場流淚。

麻衣今日在IG發文寫下：「3月4日有兩個奇蹟連續發生的一天，我真的忍不住當場流了幾滴淚，這奇蹟今日公開，請期待」，貼文後還hastag奇蹟、teamlab（日本一家多領域藝術表現、數位創意產業公司）。此文一出後，許多粉絲好奇到底是什麼奇蹟，「期待麻衣公開」、「辛苦你了，期待」、「加油麻衣」；截至目前，本人尚未說明。

網友們也替麻衣加油打氣，「奇蹟是上天所賜的恩典禮物。這個恩典觸及麻衣的心靈～」、「期待麻衣的分享、期待奇蹟！」、「現在常常期待麻衣的貼文，像朋友一樣，希望妳幸福快樂」、「加油 永遠愛妳～」

事實上，近日麻衣才傳出與王泉仁正在進行離婚官司，兩人於2014年結婚，豈料三年後卻爆出婚變，兩人關係已經降到冰點，王泉仁僅想月付6萬贍養費以外，只要麻衣來台灣探訪，王泉仁就會以出國或是住飯店，避不見面。據了解，麻衣已經死心，想趕緊離開這段婚姻。