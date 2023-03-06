台南一名李姓男保全為了追求7年前認識的女姓友人，竟在短短2個月內狂打對方電話要求交往，次數高達94次，女子不堪其擾報警處理；法官依犯跟蹤騷擾罪，判處李男拘役30日，可易科罰金，可上訴。

據判決書指出，李男已婚，配偶已去世，獨力撫養就讀高中的小孩，他在2015年間與女子相識，曾互留電話號碼以便於聯絡，但平日並無聯繫，沒想到去年6月，李男突然開始追求女子，瘋狂打電話或傳送訊息給她，短短71天就打了94次，女子不甘其擾報警處理。

李男到案後不否認曾一直打電話給女子，但辯稱自己沒有對她有性方面的騷擾，否認有何跟蹤騷擾罪嫌，仍遭檢方依法起訴。

法官審酌李男不思以理性方式追求女子，竟為滿足自身私慾，違反女子意願，反覆對其為干擾行為，使女子在惶恐下度日，其行為實屬不該；兼衡李男迄未與女子達成和解賠償損害，女子也表示不願原諒對方，法官依犯跟蹤騷擾罪，判處李男拘役30日，可易科罰金，可上訴。