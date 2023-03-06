《做工的人 電影版》6日發布人物版海報， 10張海報、10個主要角色，除了一票陽光又帥氣的工地男人，在影集版被譽為「工地裡最美風景」的曾珮瑜、苗可麗、方宥心，人物造型也特別吸睛，尤其剪了瀏海、腳踩桃紅撞色高跟鞋的曾珮瑜，年輕時尚的外型相比影集版的苦情人妻，兩者形象差異大，讓她笑說：「這次不用當黃臉婆了！」

曾珮瑜在《做工的人 電影版》飾演年輕11歲的美鳳，在百貨公司當櫃姐。（大慕影藝、華映提供 ）

曾珮瑜在《做工的人》影集版飾演男主角李銘順「阿祈」的太太「美鳳」，台語連珠炮罵老公、結局崩潰痛哭成為經典畫面。這次電影版故事回到11年前，年輕11歲的她在百貨公司當櫃姐、兒子還在念國小，與李銘順也甜蜜許多，跳脫「苦情黃臉婆」的她笑說：「這次讓大家看到年輕、時髦、愛漂亮、還在當櫃姐的美鳳，罵人的場次比較少，沒那麼苦情跟嚴厲，也能讓大家看到阿祈、美鳳恩愛的樣子。」

《做工的人 電影版》美鳳人物版海報。（大慕影藝、華映提供 ）

隨著角色年輕11歲，曾珮瑜為了《做工的人 電影版》剪了瀏海、染了頭髮，她開心地說：「真的有年輕10歲的感覺。」片中一場在百貨公司與李銘順大撒糖，甚至男方在拍攝前沒有討論之下，拍到一半「突然偷親了一口」，現場甜蜜指數爆表，閃瞎所有工作人員。

被問到美鳳愛阿祈的原因是什麼？曾珮瑜笑說：「除了善良風趣，美鳳知道阿祈是很愛她的，凡事有好康的都會先想到她，衝去百貨公司只為了跟她分享好消息，很懂得逗她開心，之後順便接她下班，回家的路上一邊聊天，兩人互動很日常、很甜蜜。」

此次《做工的人 電影版》卡司強大，除集結影集版原班人馬李銘順、游安順、薛仕凌、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜、方宥心、曾敬驊全員回歸，更有重量級新卡司加入，包括金鐘視后天心、人氣男神炎亞綸、台語嘻哈團體「草屯囝仔」，還有百萬網紅「含羞草日記」的草爺、獲封「最帥YouTuber」的RJ廉傑克曼、逾50萬訂閱的工地型男「超認真少年」阿仔師、紅遍國際的「萬秀洗衣店」萬吉阿公、板模界紅人「太陽下的男人-RAY」驚喜客串。