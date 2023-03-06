犀利敢言的網紅潔哥，近日在高點綜合台《震震有詞》分享理財之道，目前擁有4間房的潔哥，表示自小父親就愛喝酒、愛賭博，簽六合彩欠下賭債，一家人長期過著顛沛流離租房的生活，「最窮困時羨慕別人可以吃飽飯。」她說為了有飯吃，會跟哥哥、妹妹撿寶特瓶換零錢，好去買泡麵讓全家果腹，住過最差的環境則是沒有浴廁、沒有熱水的鐵皮屋。

她坦言，無法諒解父親借高利貸幾千元利息滾到變十多萬元，無力償還後丟下太太跟孩子自己跑路，她說父親的說法是「債主上門時看到老弱婦孺會比較客氣」，潔哥的母親獨自扶養3個年幼的孩子，早晚兼差工作幫父親還賭債，總以為還完後，沒想到又有下筆債務上門。

潔哥大學畢業後再度知道父親欠債，甚至還說「看到人家的錢沒在用就去借」，她氣得大呼這是什麼鬼話，她最後也向父親撂狠話：「你再欠錢我們就脫離親子關係。」甚至還要父親「滾出去不要回來了。」

因為家庭環境的關係，潔哥從14歲開始打工，16歲時開始白天兼職、晚上打工，每天早上6點出門，晚上12點到家，長期的睡眠不足曾經累到長皮蛇，17歲時跟現在的先生交往，潔哥交往前還先告知：「因為缺錢我必須打工，你要跟我交往得忍受平日、節日我不能常陪你。」2人交往後的第7年才第一次正式過情人節，一路走來18年，沒有因此爭執分手，在共同打拼下經濟穩定、有車有房，攜手邁入下一個階段成為生命中的伴侶。

回想過去辛苦的生活，潔哥並未被誘惑去酒店賺快錢，雖然以前不解母親為何不跟父親離婚，但現在一家人生活穩定，潔哥的父親戒酒戒賭徹底改變，也非常疼愛潔哥的孩子。