台中港海線首家國際品牌酒店「震大金鬱金香酒店」6日開幕！全館推出住房、餐飲及宴會開幕慶限時限量優惠專案。(陳世宗攝)

台中港海線首家國際品牌酒店「震大金鬱金香酒店」6日開幕！全館推出住房、餐飲及宴會開幕慶限時限量優惠專案。(陳世宗攝)

台中港海線首家國際品牌酒店「震大金鬱金香酒店」6日開幕！全館推出住房、餐飲及宴會開幕慶限時限量優惠專案。(陳世宗攝)

台中港海線首家國際品牌酒店「震大金鬱金香酒店」6日開幕！全館推出住房、餐飲及宴會開幕慶限時限量優惠專案，包含「17279一起愛地球，身份證對對碰住房免費」等三大專案。震大集團董事長葉漢祥說，金鬱金香酒店將發揮台中港防風林特有的「木麻黃」精神，再大風都要適應、克服，才能生存下來。

梧棲震大金鬱金香酒店去年11月試營運，6日正式開幕，參與開幕剪綵有董事長葉漢祥、台中港務公司總經理陳榮聰、金鬱金香酒店集團台灣區總經理徐慶昌、市政府秘書長黃崇典，市議會副議長顏莉敏、市議員王立任、梧棲區長溫國宏等。

葉漢祥指出，國際、環保及尊榮一直是其三大服務理念，梧棲有其文化底蘊，盼永續推廣台中港在地海線人文觀光旅遊，帶給旅客一個新世代綠色旅行方式與在地深度人文之旅。金鬱金香酒店是歐洲第二大飯店品牌，震大集團看好台中港風力發電產業，2017年承租台中港務公司土地興建飯店。

黃崇典表示，台中港是台中市三大門戶之一，看到海線有國際級的酒店非常高興，不僅是飯店、酒店更是會展中心；發展會展產業是市政府及市長重要政見，會展包括相關會議展覽及國際賽事等，包括表演及運動等，如第五屆WBC世界棒球經典賽在台中舉辦，未來深具前瞻性發展。

震大鬱金香酒店為鼓勵並回饋旅客響應環保理念，開幕慶活動期間推出「17279一起愛地球，身份證對對碰住房免費」及「你環保我送餐」兩大環保住房優惠方案，凡3月31日前旅客只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品，即可並享「你環保我送餐」優惠，除住宿享5折優惠，每房加碼贈送一樓禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套。

震大金鬱金香酒店說，「一起愛地球」優惠，活動期間民眾身分證對中「17279」（不分順序），就有機會享有免費愛地球客房平日住宿一晚；喜愛在地人文的旅客，飯店亦結合在地的「海口腔協會」推出消失大海的漁村梧棲半日遊住房專案，可享有專人深度導覽梧棲老街的廟宇人文歷史及鹹蛋DIY等行程。

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