卓文恒指出，去年第4季時候觀察今年景氣展望氣氛悲觀，但1、2月後感覺景氣有漸漸回來跡象，訂單能見度目前拉長到3.5個月，部分產品規格還需要消化。大型機台最近還不錯，主要航太、鋰電池、風力發電、電動車相關的工具機廠所需的大型機台需求帶動，尤其大陸1、2月疫情解封後都有回來現象，但消費性的3C機台就比較普通；另外，歐洲、東南亞、印度也都不錯，目前正面看待，景氣比預期好一些，但不會像2021年及去年上半年一樣熱度，現階段好多久還要觀察。

在產能規畫方面，卓文恒表示，義大利廠正在議價中，預計3月確定購買現成廠房，預計6個月至8個月後進駐機台；台灣台中工業區汰舊換新兩廠區持續興建中，計畫2025年完工；上銀也在評估嘉義大埔美二期廠區，最快2024年動工。

今年資本支出規模會比去年多一些，主要因去年有些建廠支出計畫延後，另外就是投入台中兩廠汰舊換新和義大利擴廠需求。

上銀今天也參加為期6天的2023年台北國際工具機展(TIMTOS)，以「智慧製造領航者」為主軸，除展示長期耕耘智慧自動化能量外，因應ESG趨勢，為客戶提出綠色解決方案，透過４大亮點特區，充分展現創新與智慧節能的無限可能。

HIWIN攜手與客戶聯合展示機智升級的解決方案。HIWIN迴轉工作台，和12家客戶聯合展出透過客戶實機應用，體現迴轉工作台高精度、高轉速之性能，可帶動加工機的升級。i4.0BS智慧型滾珠螺桿，與15家客戶聯合展示製造業轉型工業4.0的大趨勢，透過預測式維護、邊緣運算、自動化與工業物聯網（IIOT）等功能，呈現智慧與永續連結創新。