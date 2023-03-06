自今年以來，這也是第六次的示威行動，工會呼籲進行全國性的罷工和抗議活動，希望能複製1月19日的大規模抗議活動，當時有100多萬人參與了反退休金改革的遊行。

交通部長Clement Beaune在接受電視訪問時表示，這次的罷工將產生非常嚴重的影響，對遊客和通勤者來說將是此波抗議以來最艱困的一次；對許多人來說，將是真正的大事。

許多工會呼籲煉油廠、國家鐵路營運商SNCF，一起推動輪番抗議。

CGT工會負責人Philippe Martinez說，球現在在總統馬克宏(Emmanuel Macron)那邊，是否要撤銷這項改革，將取決於他。

馬克宏推動的改革，將最低退休年齡從62歲提高到64歲，以避免國家的年金體系出現崩潰。

近期的罷工已經導致法國電力(EDF)旗下的一些核電廠，發電量降低。

SNCF在聲明中說，周二將有只有5分之1的高鐵列車投入營運，幾乎所有的一般快車都會取消。

巴黎周圍地區的公共運輸營運商RATP說，地鐵和郊區火車會受到嚴重中斷，部分地鐵路線僅會在尖峰時間運行。

法國民航單位DGAC在先前已表示，已經要求在戴高樂機場和Orly機場的航線，於3月7~8日期間，分別減少航班20%和30%。