今天是二十四節氣中的「驚蟄」，為春季陽氣萌動的開端，代表萬物復甦，生機勃勃的春天已來臨，花蓮慈濟醫院中醫部醫師劉俊賢表示，驚蟄過後天氣將逐漸轉暖，人體陽氣漸旺，氣血運行開始變化，建議民眾這段期間可多吃溫熱的食物，按壓內關穴與太衝穴防止因肝火偏盛而出現的疾病。

劉俊賢說，驚蟄與其他節氣相比，是整年中氣溫回升最快的時候，從中醫角度來看，驚蟄代表春季正式開始，人體進入春季養生期，因此民眾於飲食上可多吃溫熱食物，如韭菜、洋蔥、大蒜、香菜、生薑、蔥等，這些食物性甘味辛，可以祛風散寒、溫理禦寒，還能抑制春季病菌滋生；或可遵循「春日宜省酸增甘，以養脾氣」養生原則，多吃糯米、黑米、燕麥、南瓜、扁豆、紅棗、桂圓、核桃等性溫味甘的食物來健脾。

花蓮慈濟醫院中醫部醫師劉俊賢建議民眾，驚蟄時可多食溫熱食物，按壓內關穴或太衝穴，防止肝火偏盛出現疾病。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

劉俊賢表示，驚蟄過後自然界呈現復甦之勢，人類和自然界其他生物一樣，身體臟器功能還未恢復到最佳狀態，因此這段時間應避免劇烈運動，可選擇散步、慢跑、打太極拳等比較和緩運動方式，讓身體隨著節氣慢慢適應。

劉俊賢接著再以中醫觀點指出，驚蟄時人體肝陽之氣會升起，以致陰血相對不足，容易肝火偏盛，長者較易出現眩暈、中風等疾病，年輕人則因陽氣驟然上升，引發體內的熱氣，如此時控制不好情緒，可能會長痤瘡、怕熱出汗等癥狀。

因此驚蟄除關注日常飲食和運動，更要重視「情志養生」，避免焦躁、抑鬱等有害情緒，通過一些發洩和轉移的方法使怒氣消除，如瑜伽、冥想等平衡情緒，避免妄動肝火，或按壓手橫紋三指伏寬度下、兩筋之間的「內關穴」，及腳背上第一、第二蹠骨間凹陷處的「太衝穴」，以達情志養生的效果。

最後劉俊賢從現代醫學觀點表示，台灣流感病毒好發季節橫跨冬季至春季，呼籲民眾盡早施打流感疫苗，並多利用肥皂勤洗手，在家中、學校或辦公室保持室內空氣流通，防止病毒傳播，一旦察覺身體不適，應及早就醫治療。