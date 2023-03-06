缺蛋現象延燒，今(6)日起雞蛋批發價由每台斤52元調漲至55元，產地價本周四起每台斤將從42.5元調漲至45.5元，均寫下歷史高價。專家指出，國內雞蛋產銷、禽流感統計數據長期下來仍不夠精準，許多數字無法反映事實，另外也應全面汰換塑膠籃的裝運方式，減少雞蛋的耗損。

針對雞蛋不到1個月再漲，台北市蛋商業同業公會表示，據養雞協會統計，去年年底後產蛋母雞數大約減少400萬隻，由於產地雞蛋產量大減，加上末端銷售量極佳造成產銷失衡，基於產銷供需及穩定市場秩序，與各縣市蛋商公會、養雞協會討論後決議每台斤上漲3元以反映市況。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，蛋價是否繼續漲還得看供需而定，若要以價制量，也就是透過漲價來減少民眾的消費，每台斤只漲3元恐怕難達供需平衡，畢竟雞蛋是民生必需品，只漲一點民眾還是會買。

徐世勳指出，農委會在缺蛋下提出許多補助，但很多禽流感資料、雞蛋產銷統計數據都不夠精準，難以呈現具體疫情和用蛋的數量，應該要好好藉此機會建構精準資料才對。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，農委會的資訊是雞蛋每日生產量11.2萬箱，以每箱200顆計算每天國內可供應約2240萬顆，但台灣裝運雞蛋仍以放在塑膠籃為主，據研究指出，裝在塑膠籃的破損率高達1成，也就是每箱可用的蛋大約180顆。

楊明憲強調，增加產量涉及國內有多少種雞、蛋雞，以及進口因素等，但政府不能只強調增加供給，同時也應減少雞蛋的破損，大陸和泰國都是用蛋盤的方式，一盤大概30顆，雞蛋彼此不會碰撞，除了大大減少搬運造成的破損，也能算出精準數量，台灣應藉此機會改變包裝容器，這也是短期內可以馬上做到的。