有鑑於死傷交通事故中以機車占大多數，新竹區監理所與桃園市政府為鼓勵民眾參加機車駕訓班，除中央補助每人1300元外，即日起至5月31日，桃園市府加碼補助1300元，名額限量1500名，鼓勵大眾學會再騎保障生命安全，共補助2600元金額目前也是全台最多。

新竹區監理所6日在中壢太子駕訓班舉辦推廣機車駕訓疊加補助說明會，桃園市長張善政致詞時提到，與一位朋友當年同時考取台大，未料他卻在騎機車過程中發生意外就此離開人世，早年沒有機車駕訓補助德政，如果他也能有機會參加，就有可能防止意外發生。張也提到，桃園市年輕人多，且目前桃園像是捷運工程等重大建設多，也使道路環境變得複雜，鼓勵民眾尤其是年輕人，在就業前或是高中畢業時就能學習安全機車駕駛並考取駕照，不僅是保護自己也是保護他人生命安全。

新竹區監理所長吳季娟說明，為降低機車傷亡事故，機車駕訓補助自2019年起開始推動，經公路總局統計至2021年，機車違規風險降低至56％、肇事風險降低至35％，顯示機車駕訓確實對於機車騎士有提升交通安全的效果。今年機車駕訓中央補助桃竹苗名額7200名額，其中桃園市有5878名額，特別感謝桃園市政府重視機車行車安全，率先於交通部補助1300元之外疊加1300元，限額補助1500位名額嘉惠民眾，特別鼓勵青年學子在畢業前、就業前，先上機車駕訓班考取駕照安全上路。

市府交通局則說，機車駕駛班課程設計包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的民眾預先了解道路上的風險以及掌握防禦駕駛觀念，現桃園市辦理機車駕訓班共計10家，包含太子、長榮、國泰、大展、中正、大觀、中央、鴻興、龍興及中原駕訓班，請民眾多加把握。