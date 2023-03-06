【全程字幕】國民黨南投立委補選失利！ 馬英九對黨中央撂重話：這樣下去很危險 @ChinaTimes ​

南投縣第2選區立委補選結果出爐，民進黨蔡培慧得4萬5218票，國民黨籍候選人林明溱4萬3293票，最終蔡以1925票的差距取得該席次。對此，前總統馬英九撂下重話，如果這種情況繼續下去，國民黨會很危險。而入口網站《Yahoo》也針對本次南投補選的後續效應發起網路投票。

南投縣立委第二選區補選，除了被外界視為民進黨主席賴清德奠定黨內地位的第一戰，也帶有2024總統大選前哨戰的意涵，然而在選前被看好的老縣長林明溱敗北，同時藍營也丟掉南投傳統優勢選區，導致國民黨內部出現震動。馬英九也不忍了，直言不論是黨中央或者林明溱本人都應該深入檢討，然後拿出改革的變法，「如果這樣下去，我們很危險。」

截至6日下午3點30分，總共有8000人參與《Yahoo民調》發起的投票，在「前國民黨主席馬英九認為這次補選失利是警訊，你贊同嗎？」一題上，抱持「非常贊同」的民眾有26.1%、認為「還算贊同」的參與者有18.4%、傾向「不太贊同」的網友有10.5%、覺得「完全不贊同」的人有11.1%、剩下33.9%的參加者則投下「不知道／沒意見」。「非常贊同」與「還算贊同」相加達4成4，「不太贊同」跟「完全不贊同」合起來則只有2成1。

另外，對於「你對這次的南投立委補選結果感到意外嗎？」，有11.2%的人感到「非常意外」、15.7%的民眾則覺得「還算意外」、21.0%的網友認為「不太意外」、17.3%的參加者則是表示「完全不意外」、最後34.8%則為「不知道／沒意見」。