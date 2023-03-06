第5屆世界棒球經典賽官辦熱身賽第2天，古巴隊陣中效力白襪隊的孟卡達（Yoan Moncada）敲出右外野2分炮，加上6名投手聯手壓制，終場以6比0完封中信兄弟。

古巴此役局局有攻勢，3局上開路先鋒伊巴涅茲（Andy Ibanez）擊出投手方向平飛球，打到兄弟先發投手鄭浩均，防護員、教練上前評估後決定換投，結果江忠誠一登板就挨轟，被孟卡達敲出2分炮。

6局上古巴1出局攻佔一、三壘，德瑞克（Yadir Drake）擊出游擊方向平飛球，第一時間誤以為遭到接殺沒有跑壘，但仍再替球隊再添1分，9局上再靠4支安打攻下3分。

古巴此役讓6名投手輪番上陣，艾里亞斯（Roenis Elias）先發1局、羅梅洛（Miguel Romero）1局、羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）2局、雷耶斯（Yeudis Reyes）1.2局、克魯斯（Naykel Cruz）2局、阿瓦雷茲（Frank Álvarez）1.1局。

從上月24日抵台後共進行3場自辦熱身賽及2場官辦熱身賽，總計戰績2勝3敗，古巴總教練強森（Armando Johnson）認為球隊目前狀況非常好，「更重要的是有大聯盟球員加入，他們的棒球能力是無庸置疑的，加入後對球隊幫助很大。」

此役孟卡達3次打擊都上壘，分別是保送、全壘打、一壘安打，狀況持續升溫，他表示，在美國春訓時只打了4場比賽，今天算是把最好的狀況表現出來。