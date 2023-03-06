陳為民近日在民視《醫學大聯盟》主題「哪些姿勢或情境是滑手機的超NG行為？」透露店裡沒客人無聊時會打手遊，玩開坦克車遊戲，越玩越入迷、臉越貼越靠近手機，就像自己坐在坦克車裡面一樣。他也說玩久之後，只要抬頭，就會發現雙眼視線模糊、看不清楚。

他接著表示，加上他本身是很難睡的體質，如果一早要錄影，就會更睡不著，所以就會躺在黑暗的房間裡繼續躺在床上滑手機，常常從半夜滑到早上8點，隔天起床雙眼又腫又模糊。白家綺驚訝的問：「明明知道這行為不對，還不改？」陳為民淡淡地回答：「改不過來」，讓眾人氣到大喊：「水腫活該！」

另外，楊淨宇說每天直播2-4小時，為了看清楚粉絲留言會不知覺愈來愈靠近手機，並把螢幕調到最亮。加上她有輕微的視差，所以直播開始2、3小時之後，視力開始不能集中，她就會把右眼遮住，用左眼看留言，直到直播結束。每次直播後，都感覺雙眼疲累。