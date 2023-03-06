警方查扣電腦主機、伺服器、筆電等相關證物。（警方提供）

該網站透過專業一條龍服務，為客戶打造賭博網站，接受投注賭金粗估高達900多億。（警方提供）

該集團還有試題，為內部成員進行考核。（警方提供）

金門縣刑警大隊上月26日破獲線上博奕網站，跨海在台中市某商辦直搗賭博機房藏匿處，除當場查獲吳姓主嫌等10名嫌犯外，另查扣電腦主機、伺服器、手機、筆電、監視器、賭博教學筆記本等證物，警方粗估該網站接受的投注金額高達新台幣962億，吳嫌等人則依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

金門刑大表示，為打擊簽賭歪風，科偵隊主動針對網路博奕網站作彙整分析，發現某家位於台中市的科技公司涉嫌提供賭客簽賭，內容包含台灣彩券大樂透、539、六合彩、天天樂及百家樂、紅黑輪盤、德州撲克等博奕遊戲，並提供ATM匯款、超商條碼及信用卡等方式取得繳款帳號或條碼等多種方式下注。

金門警方經長期蒐證監控，透過大數據分析，發現該科技公司為躲避警方查緝，將機房藏匿於台中市精華地段某高級商辦中，藉此作為掩護，該公司假借軟體開發之名，實則為客戶量身打造各類賭博遊戲及網站建置，並提供架接及管理服務，客戶更是遍及越南、泰國及菲律賓等國家，粗估接受投注金額高達962億元。

此外，該公司所屬的程式設計師、美工及客服人員等，還能依客戶需求仿造台彩大樂透、539、六合彩、天天樂設計開獎網站，並開發各類真人百家樂及電子遊藝類博弈遊戲，亦提供娛樂城網站建置及後續風險管控等服務，以「一條龍」方式包辦所有流程。

待蒐證完整後，金門警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，會同當地刑大、地方分局，於上月26日直搗該公司機房，當場查獲吳姓主嫌等10名嫌犯，電腦主機15台、伺服器5台、手機13支、筆電1台、監視器3台，另外還有賭博教學筆記本，警方依賭博罪嫌將嫌犯移送台中地檢署偵辦。

法務部於近日指出博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興獲利的趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題嚴重，縣警局亦配合政府政策，針對此類型犯罪打擊不遺餘力，期斬斷犯罪集團收入來源以根除其命脈，維護社會治安。

警方呼籲民眾，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台之 「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，實則為詐騙賭客之手法，民眾切勿沈迷賭博或從事賭博業工作，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失，另疫情期間許多人為尋求工作收入而應徵賭博機房工作，經營賭博行為在臺並未合法，舉凡拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為共犯。