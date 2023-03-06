全台缺蛋問題持續延燒！台南超人氣排隊名店「名東現烤蛋糕」近日貼出公告，指因雞蛋供應不足（不穩定），當天蛋糕賣完即提早打烊，時間將不固定。有網友撲空後說，「終於體會到『蛋蛋』的哀傷！」

以古早味蛋糕聞名全台的名東現烤蛋糕，位於台南市中西區民生路上。去年該店正式進軍日本東京後，在海外掀起熱賣，也讓原本的超人氣繼續往上推升。名東蛋糕原本的營業時間為每天上午7點至晚上7點，但因受到此波缺蛋潮的影響，近日公告調整營業時間，雖仍從上午7點開賣，但賣完即提早打烊。

「真的很缺蛋」，名東蛋糕業者郭東蒝表示，其實從農曆年前就有感覺缺蛋，但越來越嚴重，現在叫蛋是「叫10箱來7、8箱」，經詢問其他雞蛋供應商也沒有蛋，大概減產1／3的蛋糕量，只好「雞蛋來多少，就做多少蛋糕」，除了隨機調整營業時間外，大筆訂單也不太敢接，擔心會做不出來。以昨天為例，原本是晚間7點打烊，實際上下午4點就收工。

郭東蒝還強調，經營蛋糕店10多年來，這是第一次遇到這種狀況，蛋價每台斤破50元，還不一定買得到雞蛋；日前也曾經向朋友調借雞蛋，但卻不是長久之計；現在可以做的就是「做多少算多少」。

名東現烤蛋糕貼出的公告指出，「因為蛋荒，雞蛋供不應求，我們已經竭盡全力向供應商調貨，但是已經無法像往日那樣充足。名東要在這裡跟客戶說聲抱歉，因為雞蛋供應不足，所以我們只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時，請顧客們諒解。待雞蛋供應充足後，會恢復往日的供應時間。」