近來台灣跆拳道女將羅嘉翎因賽前超重0.1公斤而無緣參加美國公開賽，引發外界關注運動員控制體重一事，醫師表示，運動員若攝取的熱量不足會產生「運動相對能量缺乏綜合症」（RED-S），是非常嚴重的疾病，可能會導致荷爾蒙失調、免疫力功能受損、骨密度下降，甚至不孕，而此情況也會出現於大量運動後未補充營養的人。

腎臟科醫師王介立在其臉書粉專上表示，RED-S是一種當運動員攝取的熱量不足以支持其活動時出現的疾病，形成原因是運動員為控制體重而限制能量攝取，進而導致體內能量供應不足，此時人體會啟動一系列機制，以保護生命活動，這就是RED-S所引發的各種問題。

他表示，RED-S可能導致一系列的健康問題，包括骨密度下降、荷爾蒙失調和免疫功能受損，症狀為持續性疲勞、容易受傷、骨折和骨裂、經期失調、不孕、食欲不振等問題。

除了運動員須注意RED-S外，王介立今受訪時表示，一般人若大量運動後未適度補充營養，也可能出現此能量缺乏症候群，因此運動後飲食中，應該補充足夠的蛋白質、碳水化合物與脂肪，否則會對身體造成嚴重傷害。

減重醫師蕭捷健也曾提到，運動後若不補充碳水化合物，可能會造成RED-S，傷害運動員的健康和運動表現，還會造成身體各種系統的功能異常，例如經期亂、骨質疏鬆和飲食失調，在男性運動員身上有可能導致精子數量減少，導致不孕。