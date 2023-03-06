有「啦啦隊女神」之稱的林襄，日前出席「襄」信中華隊應援活動，穿著中華隊啦啦隊服，性感的模樣，高喊中華隊加油，事後也在IG貼出一系列照片及影片，吸引粉絲關注，直喊：「要怎麼輸」

世界棒球經典賽（WBC）將於8日由A組預賽揭開序幕，為替中華隊吶喊助威，中職各隊組成最強應援，從5隊啦啦隊中各推派4到5位成員，組成共21位啦啦隊的「台灣精品經典女孩」。

其中，啦啦隊女神林襄也在IG中號召粉絲應援，不僅貼出穿著經典制服的照片，今日更上傳影片，讓大家預習一下應援動作，寫下：「賽場上的戰鬥需要的不僅是技術與能力、毅力與堅定，更需要的是大家的加油聲！」邀大家一起支持中華隊。

而林襄一系列貼文一出，吸引大批粉絲湧入，「有林襄的出場表嗎」、「史上最強中華隊」、「看到都忘記要幫忙加油」、「這角度太犯規了」，甚至有日本網友也在留言區高喊「中華隊加油」，而這次的啦啦隊也被稱是「史上最強組合」，讓人紛紛疑惑這要怎麼輸。