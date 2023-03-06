林嘉俐以深入淺出的方式教學手語。（艾迪昇傳播提供）

林嘉俐主持大愛手語節目《手比嘛會通》，教大眾每天花5分鐘，學會和聾啞人士溝通的手語，她的父母都是聾啞人士，從小就將手語比得滾瓜爛熟，她笑著說：「早就該開這樣的節目」，她認為學手語就跟學習英語、日語一樣，能認識不同的人、開闊自己的視野。

林嘉俐表示，過去社會出於尊重，稱呼聾啞人士為聽障，但現在則強調聾就是一種最原本的生理樣貌，她進一步解釋：「小時候，大家都說我要面對聾啞父母好辛苦，但我卻很疑惑，因為對我而言，這樣的溝通模式很自然，哪來的辛苦呢？」她在父母身上看見身為聾人自在的狀態，也影響她視聾啞為自然。

由於家庭背景，林嘉俐對手語有更深一層認識，認為手語是世界上最坦率的語言，她解釋：「使用手語會被周遭所有人看見，大家都會知道你在表達什麼，沒辦法小聲講悄悄話，所以不存在秘密。」

林嘉俐藉由主持，重新「複習」手語文法，也才發覺過去「講」習慣的手語，有些詞彙竟也搞混，「像是老師與純熟，兩者的比法只有一點不同，我直到現在才發現弄錯」。聾人透過表情溝通，在旁人看來會覺得激烈，林嘉俐建議，不妨從節目學幾句問候的手語主動交談，就會發現聾人的熱情與直率。《手比嘛會通》，3月6日起在大愛一台13點24分首播。