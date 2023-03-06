塔羅牌老師艾菲爾分析本周（3／6～3／12）星座運勢，這周太陽落在雙魚座，和落在金牛座的天王星有60度的相位角度，關於金錢與資產的觀念正在調整；水星進入雙魚座，代表理智和判斷力的水星受雙魚座的海王星能量影響，做任何事情，不能只考慮眼前；火星落在雙子座和落在雙魚座的海王星有90度的危險角度，每個星座都應避免酒精過量，留意交通安全及藥物食品安全。

▍牡羊座：

牡羊座本周會有很多想法和計畫，小心別因過於自信而做出草率的決定。工作方面，可能面臨一些挑戰，只要保持冷靜、清晰的頭腦，都能夠克服這些問題。感情方面，需要關注對方的需求和感受。

▍金牛座：

金牛座本周可能會有些重要的決定，在做出決定之前，需要仔細地考慮因果關係，這些決定可能跟人際關係或感情關係有關，要有理智分辨身邊誰是好人、誰是小人。工作方面，可能有些機會來展示自己的才華。感情方面，如果處在一段曖昧關係或第三者關係中的癡情男女，最後沒有好下場。

▍雙子座：

雙子座本周感到有些疲憊不堪，可能受生理期、長期便秘或痔瘡問題困擾，需要好好休息。工作方面，需要專注於自己的目標和計畫，不要被其他人的意見干擾。感情方面，需要表達自己的感受和需求，聆聽對方的意見和反饋。

▍巨蟹座：

巨蟹座本周會有些情緒波動，需要好好控制自己的情緒。工作中持續遭遇挑戰和各種壓力，大小事情都需要親力親為。感情方面，需要表達自己的感受和需求，尋找解決問題的方法。

▍獅子座：

獅子座本周無論是單身還是已婚，都會因伴侶關係感到壓力，需要好好控制情緒，用包容化解歧見。工作方面，需要更專注於自己的目標和計畫。婚姻經營方面，需要表達自己的感受和需求。最近如果有睡眠不佳、晚睡、淺眠狀況，建議提早治療。

▍處女座：

處女座本周有很多想法和計畫，別因過於自信而做出草率的決定。工作方面，可能會面臨一些挑戰。感情方面，需要更關注對方的需求和感受，如果面臨到離婚或是分手的難題，建議邀另一半一起去旅行，藉由長時間的相處找回昔日的甜蜜。

▍天秤座：

天秤座本周可能會有些重要的決定，需要仔細地考慮因果關係，尤其是關於健康，如果身體有病痛，就趕快看醫生，若醫生建議安排手術或住院治療，要積極配合。工作方面，會有機會來展示自己的才華。感情方面，需要更關注對方的需求和感受，表達關心和支持。

▍天蠍座：

天蠍座本周會感到有些疲憊不堪，操心煩惱的事情，就是家中長輩。工作方面，最近工作量突然增加，身邊可能會出現一些新的同事，可嘗試調整彼此默契。感情方面，需要表達自己的感受和需求，聆聽對方的意見。

▍射手座：

射手座本周可能會有些情緒波動，會影響判斷力和決策能力，尤其在處理關於住宅改建、室內裝潢等，一定要計算精準。工作可能面臨一些挑戰，保持積極的態度和勇氣，就能夠克服這些問題。感情方面，需要關注對方的需求和感受，表達關心和支持。

▍摩羯座：

摩羯座本周可能會有些重要的決定，尤其是投資上。工作方面，可能會有些機會來展示自己的才華；最近身邊的貴人都是過去就認識的老友，和這些老朋友溝通起來，就是可以直指核心問題。感情方面，需要表達自己的感受和需求，聆聽對方的意見。

▍水瓶座：

水瓶座本周可能會感到疲憊不堪，主要原因是最近天氣變化大，容易感冒，需要好好休息。工作方面，需要更專注於自己的目標和計畫，不要被其他人的意見干擾。感情方面，需要更關注對方的需求和感受，表達關心和支持。

▍雙魚座：

本周太陽落在雙魚座，可能會感到能量上的提升和加強。但要小心別因此變得過於自信。工作方面，可能會有些機會來展示自己的才華。感情方面，需要表達自己的感受和需求，並且聆聽對方的意見。這周土星也進入到雙魚座的天空中，需要更務實地去看待當前的生活，更積極追逐事業與人生成就，同時也會感受到前所未有的巨大壓力。