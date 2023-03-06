全家「抹茶千層蛋糕」內餡以靜岡抹茶粉調製，搭抹茶奶香蛋皮層層堆疊，整體甜而不膩，52元。（羅永銘攝）

全家「抹茶生巧起司塔」混搭抹茶生巧餡與抹茶起司餡，呈現濃郁香醇風味，45元。（羅永銘攝）

全家「抹茶方度乳酪蛋糕」選用日本鹿兒島抹茶粉搭北海道乳酪，入口即化感受苦甜中和美味，48元。（全家提供）

全家新升級「厚濃靜岡抹茶拿鐵」採日本直輸靜岡抹茶原料，茶粉用量提升20％訴求香氣更足，65元，以全盈＋PAY支付享單杯55元優惠。（全家提供）

全家FamiPort推隱藏版抹茶甜點，包含「日本愛知抹茶黑金磚」（左起）、「抹茶岩山奶蓋蛋糕」、「八重茶宴－抹茶黑巧克力蛋糕」等。（全家提供）

全家特色抹茶零食包含SOMA聯名抹茶茶歐蕾法國酥、宇治抹茶風味小熊餅乾等，輕鬆品嘗苦甜交織的美好茶香。（全家提供）

時序踏入初春，不只迎來櫻花盛開，抹茶季也悄悄到來，據Global Market Insights調查，2024年亞太區抹茶市場商機將破15億美元，觀察社群也能發現，註記抹茶甜點的標籤高達近60萬張照片，可見抹茶的高人氣。舉著「抹茶技」大旗搶市的全家，上周宣布抹茶霜淇淋回歸後再推20款抹茶商品，為春日妝點香濃又新穎的嫩綠色。

全家實體店舖共推9款烘焙新品與3款特色零食，其中「抹茶生巧起司塔」融入抹茶生巧餡與抹茶起司餡雙重好料，口感濃郁香醇；「抹茶千層蛋糕」以靜岡抹茶粉特調內餡，搭濃厚奶香抹茶蛋皮訴求甜而不膩；「抹茶方度乳酪蛋糕」則採日本鹿兒島抹茶粉搭北海道乳酪，入口即化療癒味蕾，買Let’s Cafe中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價。零食主打SOMA聯名抹茶茶歐蕾法國酥、宇治抹茶風味小熊餅乾等，感受苦甜交織、濃郁茶香質感，8日至4月4日，買指定端架商品享任選第二件6折。

全家同步推升級版私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵」，選用靜岡抹茶原料，不僅茶粉更細緻，茶粉用量也提升20％打造醇厚滋味，8日至4月4日以全盈＋PAY支付享單杯55元優惠；茶飲全品項任選第二杯7折。

全家APP「全＋1商城」同步推日本百年老店井村屋「抹茶麻糬摩納餅」，以日式五花瓣形狀「最中餅」外殼，搭紅豆餡、宇治抹茶冰淇淋及Q軟白玉麻糬內餡，層次豐富；另有辻利茶舖限量聯名「抹茶芝麻燒麻糬湯圓」等，8日起至28日全站累積消費滿1388元可換138元全家購物金。

全家FamiPort還有隱藏版抹茶甜點，首推艾波索「日本愛知抹茶黑金磚」，內餡以日本愛知縣頂級抹茶搭北海道奶霜製成，綿密且苦甜平衡；也有世界甜點冠軍楊嘉明烘焙所的「抹茶岩山奶蓋蛋糕」等，22日至5月2日開放預購，預購指定品項並用全盈＋PAY支付，享全家會員點數3倍送。