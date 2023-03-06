泓德能源資本額為新台幣8.5億元，自2016年創立以來，營收連年成長，2022年全年累計合併營收近新台幣50.6億元，年增幅一舉突破88%，合併營業毛利成長204.92%，每股盈餘8.18元，創下歷史新高。旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，搭配獨家研發的「智慧綠電系統 TITAN」，完備綠電供需，並提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務，降低使用綠電門檻。

泓德能源董事長謝源一表示:「泓德能源以民營智慧電力公司為目標，推動智慧綠能、隨手可得的普及化。我們希望泓德能源能受到資本市場信賴與認可，未來也將繼續精進，並為臺灣 2050 年淨零轉 型目標共盡一份心力。成為上市公司是我的夢想，因為本身所學與經濟和財務創業管理相關，觀察到 全球百年企業都是上市公司，上市公司不僅要有市場競爭力、公司治理與風險管理的能力，更重要的．永續經營，保障股東及其他利害關係人的合法權益，並且對台灣的社會與環境負責。」

泓德能源積極推廣再生能源業務發展，以打造智慧電力公司為目標。在發電業務上攜手多間壽險業者 組成綠能平台，投資與拓展太陽光電、漁電共生案場，2022年建置量已超過100MW。售電業務則 由旗下子公司「星星電力」與「星舟快充」作為兩大支柱，「星星電力」2022年單一年度的轉供量已突破500 萬度，並完成首筆中小企業綠電轉供案例;充電樁營運品牌「星舟快充」則與全家便利 商店合作，積極拓展以服務即將大量成長的電動車車主。同時，泓德能源也率先投入專業團隊研發「智慧綠電系統 TITAN」，在儲能領域成立「星佑能源」，整合在地化產品設計、製造與保固，未來將能 有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控。

泓德能源總經理周仕昌表示，「2022年泓德能源深耕發電、儲能與售電領域，並已逐步展現成效。 泓德能源除了擴大投資外，也將發展技術並加速邁向智慧電力公司的目標。泓德能源今年也將成立智 慧電力公司示範點，搭配「智慧綠電系統 TITAN」整合太陽能發電、儲能系統與充電樁售電的光儲充 完整電力服務系統，現場將透過電力可視化，提供使用者智慧綠能、隨手可得的體驗空間。」