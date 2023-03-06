中山、高雄大學再掀併校話題，中山大學生會2月底在臉書、校內緊急發起意見蒐集行動，海報標語出現「併校還是病校」歧視字眼遭批判是「帶風向」，張貼一周後急撤。高大學生也反嗆，中山應與大陸中山大學切割、改名高雄大學，正本清源。

中山、高雄大學早在2019年就啟動一波併校大調查，當時因「校名無共識」，導致合校討論中止。去年底因緣際會重啟話題，高大今年2月初先行文中山大詢問當年決議，2月中旬中山大再行文高大強調「本校以存續合併為前提，合併之後校名維持國立中山大學」。2月底高大啟動校內說明會，引發兩校學生緊張熱議，中山學生會也順勢發動意見調查。

「併校還是病校？」中山學生會在校內張貼多張意見調查海報，上方斗大的標題引發熱議。有學生留言「高大什麼破店」、「猴子夠多了」、「科系重疊太多」，也有學生反嗆「不要歧視！」、「要求校方程序正義」，更有許多中山人堅持不改校名。

充滿爭議的海報張貼一周就急撤，面對記者詢問，中山學生會表示現階段不方便接受媒體採訪，一切訊息以學生會粉專的公開貼文為主。

據了解，中山大2019年就曾為併校召開10多場說明會，也做了詳細的分析調查。當年調查結果顯示，中山大強在海洋科學，高大強在法律，但兩校在環境科學及管理系所上重疊甚多。若成功合校，對於學術表現、校地擴張、師資員額、降低生師比都有助益。

至於畢業證書如何發放，當年決議為，併校後同系學生，學位證書會加註原校系資訊。第二專長及學程資訊，若合併後系所名稱有變，才會加註「入學時的院系所」。

中山學生會日前在粉專強調，學生會站在反對併校立場的原因，是想表達學生的擔憂。學生才是中山的主人，針對併校議題應充分與學生溝通。民調結果顯示，中山人最在意的就是併校後、學術排名及個人的生涯受到影響。

高大學生會今年2月份也做了併校問卷調查，回收1500份問卷，同意者有969人、反對者有186人，仍有疑慮有358人，反對以中山大學為名者有346人。

高大學生會粉專有校友發文痛批，當年合併案破局根本就是某人想連任高大校長的政治操作。也有學生酸，台灣的中山大和大陸的中山大學是一國兩制，遲早被統一，應該獨立改名為國立高雄大學，才不會被國際誤認。

針對併校爭議，高大目前正在做另一份線上意見調查，請全校教職員工生及校友們於10日前填覆。中山校方則是尊重學生多元意見，強調併校並非一蹴可幾，還有很長的一段路要走。